آمادهباش بیش از ۱۸۰ راهدار خراسان جنوبی در پی هشدار هواشناسی
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی از آماده باش بیش از ۱۸۰ راهداران استان در پی هشدار هواشناسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، فرخی معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از آمادگی کامل نیروها و تجهیزات این اداره کل در پی صدور هشدار سازمان هواشناسی خبر داد و گفت: با توجه به پیشبینی ناپایداریهای جوی، بارش باران و احتمال بروز مخاطرات جادهای در روزهای آینده، تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی تردد در محورهای استان اندیشیده شده است.
وی با اشاره به استقرار نیروهای عملیاتی افزود: بیش از ۱۸۰ نفر نیروی راهدار بههمراه ۱۵۴ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین در قالب گشتهای راهداری، بهصورت مستمر محورهای مواصلاتی استان را پایش کرده و در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با بیان اینکه ۳۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری در سطح محورهای استان فعال و آماده ارائه خدمات هستند، گفت: این مراکز بهصورت شبانهروزی پشتیبان عملیات راهداری و امدادرسانی بوده و نقش مهمی در مدیریت شرایط جوی و افزایش ایمنی تردد ایفا میکنند.
وی همچنین به آمادگی ۳۸ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی استان اشاره کرد و افزود: این مجتمعها با فراهمسازی امکانات رفاهی و خدماتی لازم، آماده خدمترسانی به مسافران و کاربران جادهای هستند تا در صورت بروز شرایط نامساعد جوی، توقفی ایمن و مطمئن برای هماستانیها و مسافران فراهم شود.