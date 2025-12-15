به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرپرست هیات قایقرانی مهاباد گفت: سیزدهمین اردوی تیم ملی مردان قایقرانی در بخش روئینگ با حضور ۱۸ ورزشکار در دریاچه سد مهاباد زیر نظر کادر فنی آغاز شد.

رضا جهین افزود: این اردو با حضور رده‌های بزرگسالان، جوانان و جوانان زیر ۲۳ سال با هدف حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ از صبح امروز در دریاچه سد مهاباد شروع شده است.

وی با بیان اینکه اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ مردان به مدت سه هفته و تا اواسط دیماه ادامه دارد، تصریح کرد: در این اردو «سردار خضری» و «مانی رحمانی» ۲ ورزشکار با استعدادی مهابادی هم به عنوان عضو تیم ملی رده سنی جوانان در این اردو حضور دارند.

سرپرست هیات قایقرانی مهاباد بیان کرد: مسابقات آسیایی جوانان زیر ۲۳ سال شهریورماه به میزبانی چین و بزرگسالان اواسط مهرماه به میزبانی کشور ویتنام برگزار خواهد شد.