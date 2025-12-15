مادر شهید والامقام «حسین تقی‌لو» از شهدای استان زنجان، پس از سال‌ها صبر و بردباری در فراق فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند آسمانی‌اش پیوست.

زلیخا تقی‌لو، مادر شهید والامقام «حسین تقی‌لو» روزهای عمر خود را با یاد و نام فرزندی سپری کرد که جان خویش را در راه دفاع از میهن اسلامی نثار کرد و سرانجام پس از تحمل سال‌ها داغ فراق، به دیدار معبود شتافت.

پیکر پاک این مادر شهید با حضور خانواده‌ شهدا، مردم قدرشناس و جمعی از مسئولان، شنبه، ۲۲ آذرماه در بهشت زهرا(س) زنجان تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید تقی‌لو سوم دی‌ماه ۱۳۴۴ در روستای حسین‌آباد از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. وی با عضویت در بسیج راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد و دوم خردادماه ۱۳۶۱ در پاسگاه زید عراق، به عنوان آرپی‌جی‌زن، بر اثر اصابت ترکش و قطع پاها به فیض عظیم شهادت نائل آمد. مزار مطهر این شهید والامقام در زادگاهش قرار دارد.