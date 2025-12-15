پخش زنده
رییس هیات سوارکاری خوزستان گفت: با توجه به شرایط مرزی استان، آمادگی لازم برای راهاندازی یک مرکز قرنطینه اسب در اهواز برای صادرات و واردات را داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین برون با اشاره به دیدار خود با دکتر علیرضا رفیعی پور رییس سازمان دامپزشکی کشور و محمود حیدری رییس فدراسیون سوارکاری بیان کرد: اقدامات لازم جهت احداث مرکز قرنطینه اسب در استان با حمایت فدراسیون و سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفته و در این راستا برنامه ریزی خوبی درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طرح احداث مرکز قرنطینه میتواند نقش مهمی در توسعه صنعت پرورش و تجارت اسب در منطقه داشته باشد افزود: با اجرای این طرح زمینه لازم برای صادرات و واردات قانونی و ایمن اسب در جنوب کشور فراهم میشود.
رییس هیات سوارکاری خوزستان گفت: امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، هرچه سریعتر این طرح مهم عملیاتی شده و به توسعه صنعت اسب در استان کمک کند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات کورس اهواز در ۱۲ هفته متوالی گفت: این مسابقات از اواخر آذرماه با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در اهواز برگزار میشود که با استقبال بسیار خوبی همراه است.
برون با اشاره به رتبه برتر سوارکاری خوزستان در کشور بر لزوم یک پیست استاندارد در استان تاکید کرد و گفت: در سال گذشته با رئیسجمهور، وزرای نیرو و ورزش و استاندار دیدار داشتهایم و موضوع احداث پیست را مطرح کردیم که امیدوارم نتایج خوبی در بر داشته باشد.
بر اساس این گزارش، استان خوزستان با بیش از ۲۵ هزار راس اسب اصیل و بیش از ۵۰۰ مرکز نگهداری اسب قطب این رشته در کشور به شمار میرود.