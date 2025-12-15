به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت:در راستای اجرای گشت‌های مشترک نظارتی طرح یلدا در شهر اصفهان با مشاهده تخلفات نگهداری عرضه و مواد اولیه پروتئینی در سه واحد صنفی رستوران و اغذیه فروشی، ۲۳۷ کیلوگرم گوشت دام سبک و سنگین و مرغ تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف انسانی شناسایی و جمع آوری شد.

علی اکبر مختاری افزود: با اعلام نظر کارشناسان رئیس شعبه سیار تعزیرات پس از جمع آوری این اقلام، دستور معدوم سازی و مهر و موم محل‌های متخلف صادر شد و پرونده متصدیان هم در تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان در حال رسیدگی است.