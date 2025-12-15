پخش زنده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: نوروبیون دارو تقویتی عمومی نیست و مصرف بدون تشخیص و تجویز پزشک نهتنها فایدهای برای افراد سالم ندارد، بلکه میتواند سلامت آنها را با عوارض جدی مواجه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی واحدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با اشاره به باور نادرست رایج در جامعه مبنی بر تقویتی بودن نوروبیون اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد تصور میکنند تزریق این دارو باعث افزایش انرژی و رفع خستگی میشود، در حالی که نوروبیون برای افراد سالم هیچ فایده درمانی ندارد.
وی با بیان اینکه ویتامینهای گروه B نقش مهمی در سلامت سیستم عصبی و متابولیسم بدن دارند، افزود: مصرف این ویتامینها تنها زمانی ضروری و موثر است که کمبود آنها توسط پزشک تشخیص داده شود و استفاده خودسرانه میتواند بیاثر یا حتی زیانآور باشد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: تزریق خودسرانه نوروبیون ممکن است موجب بروز عوارضی همچون واکنشهای حساسیتی، درد و التهاب محل تزریق و در صورت مصرف طولانیمدت، آسیبهای عصبی شود. دکتر واحدی با اشاره به اینکه ضعف و خستگی دلایل متعددی دارد، خاطرنشان کرد: کمخونی، مشکلات تیروئید، کمبود سایر ریزمغذیها، استرس، کمخوابی یا برخی بیماریها از جمله علل شایع این علائم هستند که تشخیص صحیح آنها نیازمند بررسی پزشکی است.
وی در پایان با تاکید بر مصرف آگاهانه داروها از شهروندان خواست: از تزریق هرگونه دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنند و در صورت تداوم احساس ضعف یا بیحالی، برای تشخیص علت و دریافت درمان مناسب به مراکز درمانی مراجعه کنند.