پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در آینده نزدیک تفکیک زمینهای پلاکهای سه و چهار در شهرستان کبودراهنگ آغاز و سند صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی نبیان در جلسه شورای تامین مسکن شهرستان کبودراهنگ افزود: زمینهای زیر ۲۰۰ متر در زمین شهری باید سریع تعیین تکلیف و به مردم تحویل داده شود.
او تصریح کرد: همچنین باید با الحاق زمین به دهکهای ۱تا ۴، محرومان و ایثارگران زمین اعطا شود.
فتح الله توسلی نماینده مردم شهرستانهای کبودراهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی گفت: در شهر شیرین سو نیازمند الحاق زمین برای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان هم گفت: درباره زمین شهری کبودراهنگ در قسمت پلاک ۱ و ۲ مشکلی وجود ندارد و سندها صادر شده است.
عزیزی افزود: در قسمت پلاکهای ۳ و۴ هم با ثبت نام متقاضیان و تفکیک زمین، سند صادر خواهد شد.