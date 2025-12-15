پخش زنده
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشآموزان دبیرستان آقا حسینبنعلی شهر ایلام؛ با هدف تقویت روحیه پژوهشمحوری و مهارتافزایی علمی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشآموزان دبیرستان آقا حسینبنعلی شهر ایلام؛ دانشآموزان این مدرسه، دستاوردهای پژوهشی خود را در حوزههای مختلف علمی و در قالب ۱۰ غرفه به نمایش گذاشتند.
دانشآموزان ضمن ارائه محصولات پژوهشی خود؛ به تشریح ایدهها، طرحها و نتایج این پژوهشها پرداختند.
در این نمایشگاه، دانشآموزان مهارتهایی همچون: کار گروهی، حل مسئله و ارائههای علمی را تجربه کردند.
همچنین بازدیدکنندگان با بخشی از توانمندیها و خلاقیتهای علمی دانشآموزان آشنا شدند.
برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در شناسایی استعدادهای علمی و آمادهسازی دانشآموزان برای ورود به مراحل بالاتر تحصیلی و پژوهشی دارد.