مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اعلام کرد: تاکنون ۸۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای کشور برای تحلیل وضعیت آسفالت و نگهداری بهینه رصد و تصویربرداری شده است.
مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در حاشیه نشست خبری نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به تشریح عملکرد این شرکت در زمینه کنترل کیفیت پروژههای زیرساختی، بهویژه در حوزه راهداری پرداخت.
کیانپور اظهار داشت: «در حوزه نگهداری و تحلیل راههای کشور، ما با همکاری سازمان راهداری، در موضوع تصویربرداری و آزمایش غیرمخرب وارد کار شدهایم و تاکنون ۸۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر جاده را پایش کردهایم.»
او افزود: «هدفگذاری ما برداشت و تصویربرداری از حدود ۹۵ هزار کیلومتر از مجموع ۳۲۰ هزار کیلومتر راههای اصلی و فرعی کشور است و بیش از ۸۰ هزار کیلومتر راه اصلی سالانه برای تشخیص خرابی آسفالت مورد تصویربرداری قرار میگیرد.»
وی در ادامه به گستره خدمات فنی این شرکت اشاره کرد و گفت: «ما در مجموع ۶۸۰ نوع آزمایش مختلف را به کارفرمایان عرضه میکنیم. همچنین با ۴۳ دستگاه اجرایی همکاری داشته و بیش از ۷۲۰ قرارداد برای کنترل کیفیت طرحها در سراسر کشور امضا کردهایم.»
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک همچنین بر توانمندیهای بخش آزمایشهای غیرمخرب تأکید کرد و گفت: «در بخش آزمایشهای غیرمخرب، امکانات مؤثری را در اختیار داریم که صحت اجرای سازههای بتنی و عمرانی را تضمین میکند.»