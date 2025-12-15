پخش زنده
هادی غرباقی با فاصلهای اندک از رکورد ملی، نایبقهرمان مسابقات تیر اندازی آزاد کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سومین مرحله مسابقات آزاد قهرمانی کشور در رشته تفنگ بادی به میزبانی مجموعه تیراندازی آزادی تهران برگزار شد و در پایان این رقابتها، هادی غرباقی تیرانداز قمی موفق به کسب عنوان نایبقهرمانی این دوره از مسابقات شد.
هادی غرباقی در مرحله مقدماتی این مسابقات، با ثبت امتیاز ۶۳۳/۸ خود تنها ۰٫۸ امتیاز با رکورد ملی رشته تفنگ بادی آقایان فاصله داشت.
در همین بخش، حامد غرباقی در جایگاه دهم و سید محمدصادق چاوشی در جایگاه بیستم قرار گرفتند.