نشست مشترک شهرداری یزد با دستگاههای متولی حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با موضوع اصلاح و بهرهوری خاک در فضاهای سبز شهری و کشاورزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا رحیمدل گفت: این نشست به مناسبت روز جهانی خاک که امسال با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» نامگذاری شده است، با حضور مسئولان شهرداری یزد، سازمان جهاد کشاورزی استان، ادره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و دیگر دستگاههای متولی در این حوزه در سالن مرحوم شایق شهرداری یزد برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این نشست مصوبات خوبی برای حفاظت از خاک و جلوگیری از تخریب این سرمایه طبیعی به تصویب رسید، تصریح کرد: وقتی بدانیم صدها سال طول میکشد تا یک لایه و یا حتی یک سانت خاک تولید شود، دیگر به شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» تنها به دید یک شعار نگاه نمیکنیم، بلکه آن را نصبالعین خود برای برنامهریزیهای مدیریتی و توسعه شهری قرار میدهیم.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد با اشاره به اقلیم خشک و کویری شهر یزد و قلیایی بودن خاک آن اظهار داشت: تداوم زندگی در این زیستبوم که با فقر خاکهای حاصلخیز و کمبود منابع آبی مواجه است، وظیفه و با مسئولیت دستگاههای متولی این حوزهها را حساستر و دو چندان کرده است به نحوی که کیفیت خاک در شهرهایی مانند یزد به طور مستقیم با سلامت مردم، کیفیت زندگی و تابآوری شهر مرتبط است.