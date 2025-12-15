پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بر تبادل تجربه و مدیریت چالشهای منحصربهفرد عملیاتی تاکید کرد و گفت: مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه از اولویتهای اصلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی گفت: با وجود همه چالشها، همکاران ما در شرکت توزیع اهواز با تلاش شبانهروزی و اجرای پروژههای نوسازی و آموزشهای فراگیر توسط واحد آموزش در حوزه معاونت منابع انسانی، گامهای موثری در جهت ارتقای سطح دانش و بهبود شاخصهای عملکردی در بخشهای مختلف این شرکت و به ویژه حوزه بهره برداری برداشتهاند.
کاهش ۴۶ درصدی خاموشیهای بدون برنامه
محمدعلی مقدسیانپور، معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق اهواز از کاهش ۴۶ درصدی خاموشیهای بدون برنامه و بهبود ۱۴ درصدی شاخص مدت زمان خاموشی (SAIDI) در هشتماهه سال جاری خبر داد و افزود: این شرکت با اجرای پروژههایی مانند ترموویژن کامل شبکه، استقرار نرمافزارهای مدیریت فرآیند (CMMS) و توسعه نیروگاههای خورشیدی، به رتبه دوم کشوری در نظارت بهرهبرداری دست یافته است.
نظارت اهواز، فرصتی برای یادگیری متقابل
همچنین جواد بهکش، سرناظر ارزیابی توانیر، هدف اصلی این برنامه را تبادل دانش بین شرکتهای توزیع دانست و گفت: شرایط عملیاتی خاص اهواز، این نظارت را به فرصتی ارزشمند برای یادگیری تبدیل کرده است.
علیاکبر زابلی دیگر ناظر شرکت توانیر نیز بر درونیسازی فرهنگ ایمنی از مدیر تا کارگر به عنوان کلید پیشگیری از حوادث تاکید کرد.