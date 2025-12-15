رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در تشریح عملکرد ۱۵ ماهه این سازمان در دولت چهاردهم (از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا ابتدای آذر ۱۴۰۴)، از افزایش چشمگیر در شاخص‌های کلیدی ایمنی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس سازمان راهداری اعلام کرد: در بازه زمانی یادشده، عملیات اصلاح و ایمن‌سازی ۹۹۷ نقطه پرحادثه در سطح راه‌های کشور با اختصاص اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان به انجام رسیده است.

وی تأکید کرد : این میزان عملکرد در حوزه ایمن‌سازی، نسبت به ۱۵ ماهه پیش از آن (ابتدای خرداد ۱۴۰۲ تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳)، ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در حوزه نگهداری رویه راه‌ها، ۲۹ هزار و ۷۶ کیلومتر آسفالت حفاظتی، تقویتی، لکه‌گیری و درزگیری در محورهای شریانی کشور با صرف ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اجرا شده که حاکی از افزایش ۶ درصدی عملکرد نسبت به دوره زمانی مشابه پیشین است.

در راستای توسعه مناطق محروم‌تر، عملیات ساخت و توسعه ۳,۶۴۸ کیلومتر از راه‌های روستایی با اعتبار ۴۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان به اجرا درآمد. همچنین، ۱۲ هزار و ۷۴ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی کشور با هزینه ۲۰ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان بهسازی و روکش آسفالت تقویتی شدند که این رقم رشد ۲۲ درصدی را نسبت به دوره قبل به همراه داشته است.

اکبری به ارتقاء ابزارهای حمل‌ونقل هوشمند اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۳۳ سامانه ترددشمار برخط با اعتبار ۷ میلیارد تومان راه‌اندازی شد. علاوه بر این، نصب ۱۴۹ دستگاه سامانه نظارت تصویری با بودجه ۳۲۸ میلیارد تومانی، رشد ۳۹ درصدی در مقایسه با دوره ۱۵ ماهه مشابه قبلی را به ثبت رساند. همچنین، ۴۲ سامانه جدید کنترل سرعت ثابت نیز با اعتبار ۹۲ میلیارد تومانی نصب شد.

در حوزه حمل‌ونقل، طی این ۱۵ ماه، ۸۱۳ میلیون تُن کالا در سطح جاده‌ها جابه‌جا شد که افزایش هفت درصدی را نسبت به دوره مشابه پیشین نشان می‌دهد؛ در این میان، حجم ترانزیت کالا از کشور به ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تُن رسید. در بخش مسافری نیز ۱۸۷ میلیون مسافر جابه‌جا شدند که افزایش دو درصدی را تجربه کرده است.

رئیس سازمان راهداری گفت: ۴۸۸,۷۲۸ دستگاه ناوگان حمل کالا و ۱۵,۰۳۰ دستگاه اتوبوس در شبکه فعال هستند و همچنین ۷۶ مجتمع خدماتی - رفاهی بین‌راهی جدید با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده که نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی در ساخت این مجتمع‌ها است.