به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر عامل آب و فاضلاب استان زنجان گفت : عملیات ساخت مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در شهرستان خدابنده آغاز شده که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تأمین آب شرب منطقه افزایش می‌یابد و به بهبود وضعیت کم‌آبی کمک می‌کند.

نادری افزود : احداث مخزن ذخیره آب پنج هزار متر مکعبی در این شهر است که تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت آب شرب این منطقه از ۷ هزار به ۱۲ هزار متر مکعب افزایش می‌یابد.

وی گفت : این پروژه‌ها که در مناطق مختلف شهرستان به اجرا درآمده‌اند، نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب به ویژه در فصل تابستان و ایام اوج مصرف دارند و انتظار می‌رود با تکمیل آن‌ها، مشکل قطعی آب در شهرستان به حداقل برسد.