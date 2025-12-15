چهارمین دوره جشنواره هفته پژوهش با هدف تقدیر از دستاورد‌های علمی و نوآوری‌ها، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از معاونان وی و مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از سند ۵ ساله چشم انداز طیف فرکانسی جمهوری جمهوری اسلامی ایران که به سفارش مرکز تنظیم مقررات رادیویی و در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده بود رونمایی شد.

در این مراسم همچنین سه تفاهمنامه نیز میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اپراتور همراه اول برای راه‌اندازی نخستین شتاب دهنده در حوزه امنیت سایبری، با دانشگاه تهران به منظور تاسیس مرکز واسطه‌گری میان صنعت و دانشگاه و با مرکز تحقیقات نور به امضا رسید.

در پایان این مراسم از پژوهش‌های برتر در حوزه ارتباطات و فناوری تقدیر به عمل آمد.