به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی فارس گفت: هدف این دانشگاه تربیت دانشجویانی است که بتوانند در حوزه صنعت ، قوی حاضر شوند.

آیت اله رزمجو با بیان که در حال حاضر ۹ هزار دانشجو در نوزده مرکز جامع علمی کاربردی در استان فارس مشغول تحصیل هستند ، افزود: به زودی رشته‌های صنعت گردشگری و صنعت هواپیمایی به مجموعه رشته‌های این دانشگاه افزوده می‌شود.

وی گفت: با مذاکره‌های انجام شده با تولید کنندگان برتر استان تلاش می‌کنیم رشته‌های به روز به دانشگاه افزوده شود و دانشجویانی مرتبط با نیاز صنعت تربیت کنیم.