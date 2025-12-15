پخش زنده
در مراسمی از برترینهای دانشگاه جامعه علمی کاربردی فارس تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی فارس گفت: هدف این دانشگاه تربیت دانشجویانی است که بتوانند در حوزه صنعت ، قوی حاضر شوند.
آیت اله رزمجو با بیان که در حال حاضر ۹ هزار دانشجو در نوزده مرکز جامع علمی کاربردی در استان فارس مشغول تحصیل هستند ، افزود: به زودی رشتههای صنعت گردشگری و صنعت هواپیمایی به مجموعه رشتههای این دانشگاه افزوده میشود.
وی گفت: با مذاکرههای انجام شده با تولید کنندگان برتر استان تلاش میکنیم رشتههای به روز به دانشگاه افزوده شود و دانشجویانی مرتبط با نیاز صنعت تربیت کنیم.