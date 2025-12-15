تاکید بر خودسازی معنوی و تحکیم میثاق امت با ولایت
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نوربر لزوم خودسازی معنوی و تحکیم میثاق با ولایت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ حجتالاسلام حاجیزاده رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور در دهمین جلسه این شورا، همزمانی ماه رجب، ایام اعتکاف، نهم دی و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را فرصتی مهم برای تقویت خودسازی معنوی، بصیرتافزایی و تحکیم میثاق امت با ولایت دانست.
وی در دهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با حضور مسئولان شهرستانی، رؤسای ادارات و اعضای شورا، به میزبانی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور برگزار شد.
ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، ماه رجب و بهویژه مراسم اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی فردی و جامعهسازی عنوان کرد و گفت: اعتکاف خلوتی معنوی با خدای متعال و زمینهساز تقویت روحی برای حضور مؤثرتر در عرصههای اجتماعی است.
او با اشاره به افزایش چشمگیر استقبال نوجوانان و جوانان از مراسم اعتکاف در سالهای اخیر، این موضوع را نشانهای از پویایی معنویت در جامعه دانست و بر لزوم حمایت و مشارکت همه دستگاههای فرهنگی و اجرایی در این زمینه تأکید کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ شناختی و ادراکی دشمن، بر ضرورت تقویت بصیرت عمومی تأکید کرد و افزود: تلفیق برنامههای اعتکاف، نهم دی و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی میتواند نقش مهمی در تحکیم وحدت ملی و تقویت میثاق امت با ولایت داشته باشد.
در این جلسه بر اجرای برنامههای فرهنگی و تبیینی، برگزاری یادوارههای شهدا بهویژه شهدای جبهه مقاومت، پویشهای مردمی و هماهنگی منسجم دستگاهها از طریق تشکیل دبیرخانهای در فرمانداری تأکید شد.