مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در دیدار با فرمانده مرزبانی استان، گفت: یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل ورزش خوزستان، اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی ویژه جوانان در مناطق مرزی و محروم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با حضور در ستاد فرماندهی مرزبانی استان، با سردار سفیدپوست، فرمانده مرزبانی خوزستان دیدار و گفتوگو کرد؛ محور این نشست، توسعه همکاریهای مشترک در حوزه ورزش، ارتقای سلامت جسمانی کارکنان مرزبانی و اجرای برنامههای هدفمند برای جوانان مناطق مرزی استان بود.
حمید بنیتمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای مرزبانان در برقراری امنیت پایدار، بر حمایت همهجانبه این ادارهکل از یگانهای مرزبانی تأکید کرد و گفت: ورزش یک نیاز حیاتی برای نیروهای عملیاتی است و ما آمادگی کامل داریم با تجهیز و بهسازی اماکن ورزشی، برگزاری دورههای تخصصی و اعزام مربیان مجرب، نقش مؤثری در ارتقای سطح ورزش در یگانهای مرزبانی استان ایفا کنیم.
وی با اشاره به نقش ورزش در توسعه اجتماعی مناطق کمتر برخوردار نیز خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل ورزش و جوانان خوزستان، اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی ویژه جوانان در مناطق مرزی و محروم است و قطعاً همکاری نزدیک با مرزبانی استان میتواند این برنامهها را اثربخشتر و هدفمندتر کند.
همچنین سردار سفیدپوست فرمانده مرزبانی خوزستان در این دیدار، با تأکید بر نقش اثرگذار ورزش در افزایش توان رزمی و تقویت روحیه نیروهای مرزبانی، اظهار کرد: نیروهای مرزبانی همواره در خط مقدم تأمین امنیت پایدار کشور قرار دارند و توجه به سلامت جسمی، آمادگی بدنی و نشاط سازمانی آنان یک ضرورت انکارناپذیر است. همکاری با ادارهکل ورزش و جوانان میتواند بستر مناسبی برای توسعه فضاهای ورزشی و اجرای برنامههای منظم ورزشی در یگانهای مرزبانی فراهم کند.
او افزود: مرزبانی خوزستان آمادگی دارد در قالب طرحهای مشترک، زمینه برگزاری مسابقات ورزشی، دورههای آموزشی تخصصی و برنامههای نشاطآور را برای کارکنان در مناطق مرزی استان گسترش دهد تا ارتقای آمادگی جسمانی و روحی نیروها با قوت بیشتری دنبال شود.
در این دیدار نیز طرفین بر تدوین برنامههای مشترک، اجرای طرحهای ورزشی منسجم در سطح یگانهای مرزبانی و تداوم تعاملات برای ارتقای سلامت جسمی، روحیه و نشاط کارکنان تأکید کردند؛ رویکردی که میتواند پیوندی ماندگار میان ورزش، جوانان و امنیت پایدار در خوزستان ایجاد کند.