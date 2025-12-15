پخش زنده
با برگزاری انتخابات نمایندگان شورای توسعه وحمایت از تشکل ها، دو نماینده منتخب بعنوان پل ارتباطی دولت و تشکلها در استان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی واجتماعی استانداری اصفهان در سومین دوره انتخابات نمایندگان شورای توسعه وحمایت از تشکلهای استانداری اصفهان گفت: در استانها تشکلهای مردم نهاد در رشتههای مختلف فعالیت گستردهای دارند که برای توسعه مشارکتهای این تشکلها یک شورایی در سطح ملی، استانی وشهرستانی براساس قانون تعبیه شده که نماینده تشکلها در این شوراها باید حضور داشته باشد.
ایوب درویشی افزود: بنابراین در فرایند ابلاغ شده وزارت کشور، افرادی در این شورای توسعه براساس زمان بندی انتخابات اعلام نامزدی کردند وامروز ۹ نفر ازاین نامزدها در این انتخابات اعلام برنامه کردندکه از میان این افراد دونفر به عنوان نماینده تشکلها در شورای توسعه وحمایت از تشکلها انتخاب خواهند شد.
وی گفت: همزمان در سراسر کشور و شهرستانهای ۲۸ گانه این استان انتخابات برگزار میشود وانتخاب شوندگان به عنوان نماینده کل تشکلها در این شورا حضور خواهند داشت و برای کمک به مشارکت تشکلها وجلوگیری از موازی کاری و پل ارتباطی بین دولت وتشکلها فعالیت میکنند.
ایوب درویشی افزود: انتخاب این افراد منجر به گسترش مشارکت وهماهنگی وهمگرایی بیشتر تشکلها در انجام فعالیتها ونظارتی که وظیفه حاکمیت است میشود و تصمیم گیریها در قالب شورای توسعه وحمایت از تشکلها در طول فعالیت تشکلها اعمال میشود.