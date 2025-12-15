به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سردار محمد زهرایی در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بسیج سازندگی با یک الگوی مرحله‌مند که از تسهیل‌گری آغاز می‌شود و به تکثیر الگو‌های موفق می‌رسد، در کنار دولت برای رفع بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی وارد میدان شده است.

وی افزود: با حمایت مجلس شورای اسلامی و همکاری وزارتخانه‌هایی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اقتصادی وزارت کشور، توافقی برای اختصاص ۱۰ همت تسهیلات کم‌بهره اشتغال‌زا انجام شد که تا امروز ۷.۱ همت آن با تلاش بسیج سازندگی استان‌ها و نواحی شهرستان‌ها جذب شده است.

رئیس بسیج سازندگی با بیان اینکه این میزان تسهیلات منجر به ایجاد حداقل ۱۱۰ هزار فرصت شغلی شده است، گفت: امیدواریم با همکاری بانک‌ها، تا پایان سال باقی‌مانده این منابع نیز جذب و در مسیر کاهش بیکاری و تقویت اشتغال هزینه شود.

سردار زهرایی با اشاره به نقش بسیج در کمک به دولت برای رفع ناترازی‌ها گفت: درحوزه ناترازی برق، بخشی از مسئله به حکمرانی و بخشی به اجرا مربوط می‌شود که بسیج در بخش عملیاتی ورود کرده است که در این راستا، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس پنج کیلوواتی در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ نیروگاه خانگی، به‌ویژه در مناطق کم برخوردار به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در گام بعدی، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در کنار چاه‌های کشاورزی در قالب یک رزمایش دوماهه دنبال می‌شود که هدف‌گذاری آن راه‌اندازی دست‌کم ۱۱ هزار نیروگاه است، همچنین توافقی برای تجهیز ۱۰ هزار مسجد و پایگاه مقاومت به نیروگاه‌های پنج کیلوواتی انجام شده که علاوه بر کمک به درآمد مساجد، نقش مؤثری در پدافند غیرعامل و رفع ناترازی برق دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی در ادامه افزود: بنیاد تعاون بسیج نیز مأمور سرمایه‌گذاری‌های کلان شده و در همین راستا، یک نیروگاه ۱۳ مگاواتی افتتاح شده است. مجموع این اقدامات، کمک عملیاتی بسیج به دولت در حوزه انرژی به شمار می‌رود.

سردار زهرایی با اشاره به مدیریت مصرف انرژی گفت: بسیج به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه مردمی کشور، با وزارت نیرو و نفت برای ترویج مدیریت مصرف همکاری می‌کند. این اقدامات شامل آموزش، فرهنگ‌سازی و حتی تعویض تجهیزات پرمصرف مانند لامپ‌هاست که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بسیج در حوزه آب اشاره کرد و گفت: در موضوع حکمرانی آب، تصمیم‌گیری‌های کلان بر عهده دولت است، اما بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌های کاهش هدررفت آب و پایدارسازی منابع آبی ورود کرده است. طرح «از آبخیز تا جالیز» یکی از این اقدامات است که با هدف احیای قنوات، ذخیره آب و انتقال بهینه آن اجرا می‌شود.

رئیس بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته، ۵۲۰ رشته قنات احیا شده، حدود ۸۰۷ هزار هکتار عملیات آبخیزداری انجام گرفته و نزدیک به چهار هزار کیلومتر لوله‌گذاری صورت گرفته است که با استقبال گسترده مردم روستا‌ها همراه بوده است.

سردار زهرایی در پایان به طرح آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: در قالب همکاری با دولت و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، آبرسانی به ۸ هزار و ۹۰۰ روستا هدف‌گذاری شده که از این تعداد، چهار هزار و ۱۸۷ روستا به بسیج سازندگی واگذار شده و تاکنون ۲ هزار و ۶۲۸ روستا به آب شرب پایدار و سالم دست یافته‌اند. این نهضت همچنان ادامه دارد و در کنار آن، مطالعاتی نیز برای کمک به بهبود حکمرانی آب در حال انجام است.