به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیده فرانک موسوی با اشاره به غیرحضوری شدن پی در پی مدارس در پی آلودگی هوا اظهار کرد: آموزش تعطیل نشده است و نخواهد شد. آموزش به شکل مجازی و از طریق شبکه شاد ادامه دارد. این شبکه قابلیت‌های بهتری پیدا کرده و معلمان ما در آن مشغول تدریس هستند.

وی افزود: نگرانی ما در خصوص دانش‌آموزانی است که در مواردی مانند عدم پوشش اینترنت در منطقه، نبود والدین در خانه برای نظارت یا در دسترس نبودن موبایل کافی برای همه فرزندان یک خانواده، نتوانند از آموزش مجازی بهره‌مند شوند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برای این گروه از دانش‌آموزان، راهکار‌های متعددی در نظر گرفته شده است؛ محتوای آموزشی ارائه‌شده در شاد تا ۲۴ ساعت باقی می‌ماند تا والدین در فرصت مناسب به آن دسترسی داشته باشند.

وی بیان کرد: همچنین مدرسه مجازی (تلویزیونی) راه‌اندازی شده و محتوای تولیدشده برای دانش‌آموزان، از شبکه استانی خوزستان پخش خواهد شد. همچنین تمام محتوا‌های تولیدشده برای شش پایه ابتدایی در آپارات معاونت ابتدایی بارگذاری شده و لینک آن از طریق روابط عمومی و گروه‌ها در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.

موسوی ادامه داد: برای دانش‌آموزانی که به هیچ یک از این روش‌ها دسترسی ندارند، تولید و توزیع کاربرگ و درس‌نامه در اداره‌کل و مناطق نیز در حال انجام است.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هدف اصلی ما تحت پوشش بردن تمام دانش‌آموزان است. همچنین طرح «حامی» برای حمایت مستمر از دانش‌آموزان لازم‌التوجه آغاز شده است و در روز‌های پنجشنبه که آلودگی هوا کمتر است، از دانش‌آموزان دعوت می‌شود به شکل حضوری در مدارسی که امکان برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه را دارند، شرکت کنند.

وی اضافه کرد: آمار دقیق و نهایی دانش‌آموزان لازم التوجه پس از تکمیل اطلاعات توسط مدیران مدارس اعلام خواهد شد. سال گذشته پس از نوبت اول، ۱۳۰ هزار و ۵۵۵ دانش‌آموز در گروه لازم‌التوجه قرار داشتند. پیش‌بینی می‌شود امسال با توجه به شرایط فعلی، آمار این دانش‌آموزان در همین حد و حدود و شاید کمی بیشتر شده باشد.

موسوی در ادامه گفت: ما به هر شکل ممکن آموزش را ادامه خواهیم داد با این وجود، آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری و تعاملات اجتماعی، زنگ تفریح و ارتباط رو در روی دانش‌آموزان با یکدیگر شود. قطعا ماندن در خانه بر وضعیت خلقی، روحی و روانی دانش‌آموزان تأثیر خواهد گذاشت و بازگشت آنان به فضای آموزشی ممکن است با بی‌قراری‌هایی همراه باشد و نظم پیشین را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: چالش اخیر ما این است که دانش‌آموزان هر شب اخبار را برای اطلاع از وضعیت آموزش (حضوری یا مجازی) پیگیری می‌کنند. ما در دوران کرونا نیز با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردیم و امیدواریم و علاقه‌مندیم که آموزش به شکل حضوری ادامه یابد تا از تبعات آموزش مجازی جلوگیری شود.