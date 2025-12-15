بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیت الله صفایی بوشهری در نشست شورای عالی اعتکاف استان بوشهر با مقایسه اعتکاف ماه رجب و اعتکاف ماه رمضان، به برتری و سنگینی اعتکاف دهه پایانی ماه مبارک رمضان اشاره و اظهار کرد: اعتکاف رمضانی از روز بیستم ماه آغاز میشود و تا پایان ماه ادامه دارد؛ همانگونه که در سیره پیامبر اسلام (ص) نیز اعتکاف در همین ایام انجام میشد.
وی بیان کرد: اعتکاف رمضان واجد ویژگیهایی نظیر وجوب روزه و همزمانی با شبهای قدر است که آن را به فرصتی کمنظیر برای تعالی معنوی تبدیل میکند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر لزوم برنامهریزی جدیتر برای اعتکاف دهه آخر رمضان، تصریح کرد: این ایام، ظرفیت حضور دانشآموزان و اقشار مختلف را نیز دارد و باید متناسب با شرایط تحصیلی و اجتماعی، برنامههای متنوع، اما حسابشده برای آن طراحی شود.
وی همچنین به امکان طراحی برنامههای کوتاهتر یا بیتوتههای معنوی در برخی شبها اشاره کرد و بر پذیرش مسئولیتپذیرانه مساجد در این زمینه تأکید داشت.
آیتالله صفایی بوشهری نسبت به شلوغسازی و افراط در برنامهها هشدار داد و گفت: فلسفه اصلی اعتکاف، خلوت و انس با خداوند است.
وی عنوان کرد: برگزاری کلاسهای طولانی، سخنرانیهای چندساعته و برنامههای پیدرپی میتواند روح اعتکاف را تضعیف کند و بهجای آن، برنامهها باید کوتاه، گویا، شیوا، رسا و اثرگذار باشند.
امام جمعه بوشهر با تأکید بر رعایت دقیق احکام شرعی اعتکاف، یادآور شد: شرط اساسی اعتکاف، برگزاری آن در مسجد است و اعتکاف در مکانهایی مانند حسینیهها، زینبیهها یا فضاهای غیرمسجدی، مشروعیت شرعی ندارد.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت آموزش ساده و عمومی احکام اعتکاف تأکید کرد و گفت: بسیاری از اعمال ناآگاهانه، از جمله خرید و فروش، ترک مسجد بهصورت ناصحیح یا استفاده نادرست از برخی امکانات، میتواند باعث ابطال اعتکاف شود.
وی یادآور شد: چاپ و توزیع احکام اعتکاف به زبان ساده در مساجد، یک ضرورت جدی است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به موضوع سلامت و بهداشت پرداخت و بر لزوم نظارت پزشکی در ایام اعتکاف تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تاکید کرد: حضور افراد بیمار یا دارای علائم بیماری در اعتکاف، میتواند سلامت جمعی را به خطر اندازد و مساجد میزبان باید پیوست سلامت داشته باشند.
وی ادامه داد: در صورت بروز بیماری، خروج فرد از اعتکاف و طی مسیر درمان، باید بدون تعارف و با نظارت تخصصی انجام شود.
آیت الله صفایی بوشهری در ادامه به انتخاب مساجد میزبان اعتکاف اشاره کرد و گفت: هر مسجدی واجد شرایط برگزاری اعتکاف نیست.
وی تأکید کرد: مساجدی که فاقد حداقل امکانات اولیه هستند نباید بهعنوان محل اعتکاف انتخاب شوند و تأمین زیرساختها، وظیفه هیئتامنا و امام جماعت مسجد است، نه نهادهای بیرونی.
آیتالله صفایی بوشهری بیان داشت: اعتکاف یک امتیاز برای مسجد محسوب میشود و نه حقی که با مطالبهگری یا فشار تحمیل شود.
وی در پایان سخنان خود، اعتکاف را فرصتی الهی در دورانی دانست که جریانهای ضد معنویت فعال هستند و تصریح کرد که این فرصت باید قدر دانسته شود.