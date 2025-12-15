برنامه‌های متنوع دانش آموزی در اعتکاف طراحی شود

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی جدی‌تر برای اعتکاف دهه آخر رمضان، گفت: این ایام، ظرفیت حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف را نیز دارد و باید متناسب با شرایط تحصیلی و اجتماعی، برنامه‌های متنوعی برای آن طراحی شود.