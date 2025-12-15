وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه تسهیل دسترسی به سکو‌های بین‌المللی، گفت: اجرای این مصوبه با وجود نظر‌های موافق و مخالف در خصوص تسهیل دسترسی‌ها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اجرای مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود و ما نیز در جلسات آن شرکت می‌کنیم؛ باید یادآور شد جلسات مربوط به صورت یک هفته در میان و مستمر در حال برگزاری است.

وی همچنین گفت: عنوان این مصوبه "تسهیل دسترسی به سکو‌های بین‌المللی" است لذا باید اذعان کرد که مصوبه مذکور توانسته ظرفیت‌هایی ایجاد کند؛ ما موضوع را دنبال می‌کنیم، اما بالاخره نظر‌های موافق و مخالفی درباره تسهیل دسترسی‌ها وجود دارد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: مسلماً دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای تک تک بند‌های این مصوبه، جدی اند و کار را دنبال و پیگیری می‌کنیم.