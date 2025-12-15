به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رییسی در جلسه مشترک تبین تفاهم‌نامه برنامه خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت، اظهار داشت: برای نخستین بار، بیمه سلامت با نگاهی جدی و متفاوت وارد حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت شده و به جای تمرکز صرف بر درمان و پرداخت هزینه‌ها، به سمت «سلامت‌سازی» حرکت کرده؛ رویکردی که شایسته تقدیر و الگوپذیری است.

وی با بیان اینکه تمرکز صرف بر درمان، هزینه‌بر و کم‌اثر است، تصریح کرد: اگر بتوانیم با آموزش و توانمندسازی، افراد را به سطحی از خودمراقبتی برسانیم که نیاز کمتری به دارو و خدمات تخصصی داشته باشند، نظام سلامت به هدف اصلی خود رسیده است. پیشگیری سطح یک، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین مداخله در سلامت جوامع به شمار می‌رود.

نقش فناوری های نوین و آموزش هدفمند در ارتقای سواد سلامت

معاون وزیر بهداشت با اشاره به نقش فناوری‌های نوین و آموزش هدفمند، اظهار کرد: افزایش سواد سلامت مردم بدون بهره‌گیری از ابزارهای نوین آموزشی و فناوری امکان‌پذیر نیست. آموزش‌هایی که منجر به تغییر رفتار شود، افراد را قادر می‌سازد خطر سلامت پیرامون خود را مدیریت و کنترل کنند.

خودمراقبتی؛ از فرد تا جامعه

دکتر رییسی، خودمراقبتی را مفهومی چندسطحی دانست و گفت: خودمراقبتی تنها به مراقبت فرد از خود محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در سطح خانواده، محله، محل کار، مدارس و در نهایت جامعه گسترش یابد. یک فرد آموزش‌دیده در خانواده می‌تواند نقش مؤثری در مراقبت از سالمندان، بیماران مزمن و کودکان ایفا کند.

کاهش هزینه‌ها با مشارکت فعال مردم

وی با تأکید بر اینکه هرچه نقش مردم در برنامه‌های سلامت پررنگ‌تر باشد، هزینه‌ها کاهش و اثربخشی افزایش می‌یابد، افزود: تجربه‌های جهانی و شواهد علمی نشان می‌دهد نظام‌هایی که سلامت را صرفاً به سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی واگذار می‌کنند، در مقایسه با نظام‌های مبتنی بر توانمندسازی مردم، خروجی ضعیف‌تری دارند.

نقش خودمراقبتی در مدیریت بیماری‌های مزمن

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزا، دیابت و بیماری‌های قلبی و کلیوی گفت: تفاوت بیمارانی که سال‌ها با یک بیماری مزمن زندگی سالم دارند و افرادی که دچار عوارض جدی می‌شوند، در میزان آموزش و خودمراقبتی آن‌هاست. توانمندسازی خانواده‌ها می‌تواند نیاز به بستری و مراجعات غیرضروری را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

مدارس؛ کانون اصلی سرمایه‌گذاری سلامت

دکتر رییسی، مدارس را مهم‌ترین بستر سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت دانست و تأکید کرد: اگر نسل زیر ۱۸ سال از نظر جسمی، روانی و مهارتی توانمند شود، آینده سلامت کشور تضمین خواهد شد. سرمایه‌گذاری در مدارس، سرمایه‌گذاری برای کاهش بار بیماری‌ها در سال‌های آینده است.

ضرورت بومی‌سازی توصیه‌های سلامت

وی با اشاره به اهمیت بومی‌سازی توصیه‌های سلامت، گفت: نسخه‌های خودمراقبتی باید متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی و زیست‌محیطی هر منطقه تدوین شود و نمی‌توان برای همه استان‌ها و گروه‌ها یک نسخه واحد ارائه داد.

آموزش‌های ساده، نجات‌بخش جان انسان‌ها

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر آموزش‌های همگانی از جمله احیای قلبی‌–ریوی (CPR) اظهار کرد: آموزش‌های ساده و کوتاه‌مدت می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و این آموزش‌ها باید در مدارس، محیط‌های کاری و فضاهای عمومی گسترش یابد.

دکتر رییسی در پایان ابراز امیدواری کرد با عزم مشترک و کار تیمی، برنامه خودمراقبتی و سلامت‌محوری به‌صورت منسجم و اثربخش در سراسر کشور اجرا شود.