دیدار تیم های فوتبال استقلال و خیبر خرم آباد در هفته چهاردهم لیگ برتر با تساوی یک - یک به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال خیبر و استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر دوشنبه ۲۴ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت احمد محمدی و در ورزشگاه تختی خرم آباد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. یاسر آسانی برای استقلال و مهرداد قنبری برای خیبر در این بازی گلزنی کردند.







ترکیب تیم فوتبال استقلال

آنتونیو آدان - رامین رضاییان - عارف غلامی - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - امیرمحمد رزاقی‌نیا - روزبه چشمی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی - مونیر الحدادی - قلی زاده.

ترکیب تیم فوتبال خیبر

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، عارف قزل



لحظات حساس:

دقیقه ۱: اولین موقعیت جدی را اسماعیل قلی زاده خلق کرد. مهاجم جوان آبی‌ها می‌رفت گل اول را بزند، اما شوت او را دیناورند گرفت.

دقیقه ۲: دومین نفوذ اسماعیل قلی زاده به درون محوطه جریمه خیبر هم خطرساز شد. او توسط مدافع مستقیم مهار شد و تعادلش از دست رفت تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد. این صحنه بعد از بررسی کمک داور ویدئویی تایید شد. یاسر آسانی ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد.

دقیقه ۱۳: ارسال مهرداد قنبری به دهانه دروازه استقلال با خروج به موقع آدان و دفع او راه به جایی نبرد.

دقیقه ۲۰: عارف قزل فرصت خوب گلزنی را به راحتی از دست داد و توپ را به بیرون فرستاد، اما کمک داور نیز اعلام آفساید کرده بود.

دقیقه ۲۸ مهرداد قنبری ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد.

دقیقه ۳۳: شوت مهرداد قنبری از پشت محوطه جریمه دقیقا به همان جایی زده شد که آنتونیو آدان حضور داشت و توانست توپ را در اختیار بگیرد.

دقیقه ۴۱: عارف قزل با فرار از پشت مدافعان استقلال در موقعیت تک به تک قرار گرفت و در حالی که آنتونیو آدان برای خروج از دروازه مردد بود، توپ را روی پای خود جفت و جور کرد و با یک شلیک، توپ را به گل تبدیل کرد. البته بعد از بررسی صحنه مشخص شد عارف در موقعیت آفساید صاحب توپ شده و گل مردود است.

دقیقه ۴۵: ارسال خوب کوشکی با ضربه سر تماشایی قلی زاده همراه بود، اما توپ دقیقا در محلی فرود آمد که دیناروند حضور داشت.

در دقیقه ۲+۴۵ برای خیبر کرنر اعلام شد که با ارسال توپ به محوطه جریمه استقلال، عارف غزل بالاتر از اسماعیل قلی زاده موفق شد گل دوم را برای خیبر به ثمر برساند که داور ابتدا آن را درست اعلام کرد و پس از بازبینی صحنه آن را رد و به سود استقلال خطا اعلام کرد.

دقیقه ۹+۴۵: دیناورند به شکلی باورنکردنی جلوی گل شدن توپ را گرفت. استقلالی‌ها روی ارسال کرنر و یک ضربه فنی قصد داشتند به گل برسند.

دقیقه ۴۸: صادق موسوی پرتاب اوت بلند خود را به درون محوطه جریمه استقلال فرستاد. توپ به اسماعیل بابایی رسید و ضربه او که قصد داشت به شکلی قیچی برگردان گل بزند، از بالای دروازه راهی اوت شد.

دقیقه ۷۳: بابایی از روی نقطه کرنر قصد داشت گلزنی کرد. ارسال مواج او در آخرین لحظه توسط آنتونیو آدان دفع شد و مجددا به کرنر تبدیل شد.

دقیقه ۷۵: محمدطا‌ها طباطبایی از بین چند مدافع استقلال ضربه خطرناکی زد که باز هم توسط آدان مهار شد.

دقیقه ۷۸: روی ارسال رامین رضاییان، داکنز نازون قصد داشت به شکلی آکروباتیک گل بزند، اما توپ او به شکلی نفس گیر از کنار دروازه راهی اوت شد.

دقیقه ۸۸: یاسر آسانی خط دفاع خیبر را به هم ریخت و شوتی زد که مهارش خیلی سخت بود، اما دیناورند به خوبی اجازه نداد استقلال به گل دوم برسد و باز هم توپ را دفع کرد.