فرماندار صومعهسرا گفت: ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس شهرستان صومعهسرا هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار صومعهسرا در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان بابیان اینکه برای تجهیز و آماده سازی مدارس در سال تحصیلی جدید ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است گفت: این اعتبارات در زمینه تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، رنگ آمیزی و تعویض میز و صندلی مدارس تجهیزات آموزشی، کمک آموزش و ورزشی مدارس هزینه شده است.
حمید رضائی با اشاره به اینکه ۹۷ و ۸ دهم درصد مردم این شهرستان با سواد هستند که از میانگین استانی بیشتر است افزود: با برنامه تشویقی بیسوادان را برای فراگیری سواد تشویق و ترغیب کنیم.
امامان جمعه صومعه سرا و گوراب زرمیخ نیز در این جلسه بر ضرورت کیفیت آموزش و پرورش، تقویت فعالیتهای فرهنگی و پرورشی مدارس با مشارکت خانوادههای و دستگاههای ذیربط و برگزاری نمازهای جماعت در مدارس تاکید کردند.