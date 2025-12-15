به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،در اطلاعیه شرکت گاز استان خوزستان آمده است : به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستاهای، ستامیه، دب سلیمان و سکینه در روز سه شنبه ۲۵ آذرماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان محترم درخواست شد در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری کنند و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.