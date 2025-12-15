پخش زنده
امروز: -
پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۱ هزار تن انواع آبزیان درآذربایجان غربی تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی گفت: این استان برای چندمین سال متوالی رتبه نخست تولید آبزیان در منابع آبی را در میان استانهای غیرساحلی کشور به خود اختصاص داده و امسال هم این مقام تثبیت شده است.
منصور لطفی افزود: ۲۰ هزار تن آبزی سال گذشته در استان تولید و روانه بازار شد و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری به ۲۱ هزار تن افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در منابع آبهای داخلی استان نیز بیش از ۷ هزار تن انواع آبزیان توسط حدود یکهزار صیاد برداشت شده است.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان اظهار داشت: بیش از ۱۱ میلیون قطعه بچهماهی گرمابی امسال در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت تولید و در منابع آبی غیرشرب استان رهاسازی شده است که بخشی از این بچهماهیها با هماهنگی سازمان شیلات ایران به استانهای همجوار ارسال شده است.
لطفی با بیان اینکه آذربایجانغربی یکی از قطبهای کشور در تولید تخم چشمزده و بچهماهی قزلآلا به شمار میرود، اظهارداشت: امسال در پنج مرکز بزرگ تکثیر ماهی قزلآلا بیش از ۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده با کیفیت عالی تولید شده و ظرفیت استان در این زمینه بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه است.
وی همچنین به وضعیت اشتغال دراین بخش اشاره کرد و گفت: حدود سه هزار نفر بهصورت مستقیم در بخش شیلات و آبزیان استان مشغول به کار هستند و برنامهریزی برای افزایش این میزان اشتغال تا دو برابر در دستور کار قرار دارد.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی در خصوص سرانه مصرف آبزیان در استان نیز اظهارداشت: با توسعه مراکز عرضه مستقیم و برگزاری جشنوارههای طبخ آبزیان، سرانه مصرف دراستان افزایش یافته و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری به ۸.۷ کیلوگرم برسد.
لطفی ادامه داد: صنایع مرتبط با شیلات از جمله کارخانههای تولید پودر ماهی، بستهبندی و عملآوری شاهمیگو و تولید تجهیزات شیلاتی در استان فعال هستند و حمایت از توسعه این صنایع در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در تولید ماهیان زینتی و تجاری اضافه کرد: سالانه هشت میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی دراستان تولید و روانه بازار داخلی و خارجی میشود و پیشبینی میشود این میزان امسال به ۸.۵ میلیون قطعه برسد.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی درادامه از افتتاح پنج مزرعه پرورش ماهیان سردآبی و دو مزرعه پرورش آرتمیا با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ تن ماهی قزلآلا و بیش از ۱۰ تن سیست و بیومس آرتمیا خبر داد و گفت: این طرحها با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۳۰ نفر اجرا میشوند.
لطفی یادآورشد: همچنین تولید میگو بهصورت پایلوت با همکاری سازمان شیلات ایران در سال آینده در دستور کار قرار دارد.