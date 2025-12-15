پخش زنده
اراضی شهرک صنعتی تایباد به منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسانرضوی در حاشیه بازدید از منطقه آزاد تجاری دوغارون گفت: این فرایند در قالب انعقاد تفاهمنامه در چهارچوب قوانین مناطق آزاد انجام خواهد شد.
جعفر فرشچیطوسی افزود: هدف از واگذاری آن، بهرهگیری بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد تجاری برای استقرار فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ایرانی و خارجی است.
وی گفت: شهرک صنعتی تایباد دارای زیرساختهای راه، آب، برق و گاز است و نماینده سازمان منطقه آزاد دوغارون، امور مربوط به واگذاری و جذب سرمایهگذاریهای اقتصادی، صنعتی و معدنی را پیگیری خواهد کرد.
فرشچیطوسی افزود: در استان رضوی ۵۳ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد و بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ قرارداد در این کانونهای صنعتی منعقد شده است.
وی بیان کرد: حدود ۲ هزار و ۸۰۰ پروانه بهرهبرداری در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی صادر شده که برای بیش از ۹۰ هزار نفر در کارخانجات و واحدهای تولیدی اشتغال به همراه داشته است.
فرشچیطوسی خاطرنشان کرد: وجود گذرگاههای مرزی خراسانرضوی با افغانستان و ترکمنستان و همچنین کشورهای آسیای میانه در کنار مراکز لجستیکی ریلی و هوایی، در واقع ظرفیت بالقوهای برای بنگاههای اقتصادی در این استان ایجاد کرده است.