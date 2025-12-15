معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما امروز در سپاه و بسیج فرصت پاسداری از حقیقت دین خدا و بسترسازی برای ظهور را پیدا کرده‌ایم و برای انجام این رسالت خطیر ضرورت دارد در هر موقعیتی آماده اجرای مأموریت باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «معروفی» در سخنانی در آیین تجلیل از کارکنان خواهر این سازمان اظهار کرد: جامعه‌ای سالم است که خانواده در آن جامعه، استحکام داشته باشد؛ استحکام جامعه مؤمن و مذهبی ما، نشأت گرفته از مکتب علوی و تفکر فاطمی است؛ چنانچه این مکتب و تفکر در خانواده نهادینه شود استحکام به وجود می‌آید و به تبع آن، جامعه بزرگ ما مستحکم خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز برنامه دشمن معطوف بر تزلزل در بنیان خانواده است، گفت: استحکام بنیان خانواده و جامعه، مشروط به داشتن طهارت جسم و طهارت روح است. جسم و روحی که طهارت نداشته باشد، نمی‌تواند در کلام وحی تامل و به آن عمل کند.

سردار معروفی گفت: مسئولیت طهارت جسمی و روحی در نظام تربیتی خانواده، بر عهده زنان و مادران است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: در سپاه و بسیج، عقبه ما «پادگان» نیست بلکه «خانواده» است و عقبه خود خانواده نیز «مادر» است.

وی افزود: ما امروز در سپاه و بسیج فرصت پاسداری از حقیقت دین خدا و بسترسازی برای ظهور را پیدا کرده‌ایم و باید قدر این فرصت را بدانیم. ما برای انجام این رسالت خطیر، نباید مکان و زمان و لباس بشناسیم و ضرورت دارد در هر موقعیتی آماده اجرای مأموریت باشیم.

سردار معروفی در ادامه به بیان مطالبی در رابطه با اهمیت نقش و جایگاه زنان و مادران در محیط خانه و خانواده پرداخت و گفت: «سلام کردن»، «تشکر کردن» و «انتظار کشیدن»، سه عامل استحکام خانواده است و ما باید بر این سه مقوله، توجه ویژه و زیادی داشته باشیم.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم شخصیت انسانی را بشناسیم باید به سراغ خلوت او با خدا و خلوت او با خانواده‌اش برویم و رفتار او را در این دو جا مورد ارزیابی قرار دهیم.

سردار معروفی گفت: یکی از موضوعات مهم مربوط به خانواده‌ها در جامعه ما این است که هم باید زن‌ها، مرد‌ها را به خوبی بشناسند و هم مرد‌ها همسرانشان را به طور کامل بشناسند و متناسب با شناختی که به دست آورده‌اند با او رفتار کنند.