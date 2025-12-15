به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سردار حسین حسن پور با اشاره به اینکه در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، بیست و سومین مرحله از طرح آرامش در شهر به مدت ۳ روز توسط پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان در سطح استان به مرحله اجرا درآمد از تعامل خوب فرماندهان انتظامی شهرستان‌های تابعه در اجرای این طرح خبر داد و گفت: ۷۲۴ معتاد متجاهر، قاچاقچی، خرده‌فروش موادمخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه از این افراد ۱۹ کیلو و ۴۵۹ گرم تریاک، ۹۷۲ گرم هروئین، ۳۲۷ گرم حشیش، ۲ کیلو ۴۲۳ گرم شیشه و ۱۲۲ کیلو ۱۱۱ گرم سایر موادمخدر کشف شد، افزود: معتادان از طریق دادگاه درمان‌مدار به مراکز ترک اعتیاد معرفی و خرده‌فروشان و قاچاقچیان موادمخدر با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

فرماندهی انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ خاطرنشان کرد: پلیس با قدرت در مقابل هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد و انتظار می‌رود مردم عزیز در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک و فعالیت مجرمانه مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.