به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رزن گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای حفاظت از منابع آب و خاک و تضمین آینده‌ی روستا است.

ناصر محققی افزود: آب، اگر مهار نشود می‌تواند ویرانگر باشد؛ اما با مدیریت صحیح، به فرصتی برای زندگی تبدیل می‌شود.

او تصریح کرد: اجرای بند‌های آبخیزداری در بالادست مسیل‌ها نقش مهمی در ذخیره‌سازی آب، کاهش سرعت روان‌آب‌ها و جلوگیری از فرسایش خاک دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رزن گفت: در شهرستان رزن تاکنون ۴۵۰ بند رسوب‌گیر در بالادست حوزه‌های آبخیز اجرا شده است.