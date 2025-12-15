پخش زنده
امسال در روستای سورتجین از توابع شهرستان رزن، طرح اجرای بندهای آبخیزداری در مناطق بالادست اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رزن گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای حفاظت از منابع آب و خاک و تضمین آیندهی روستا است.
ناصر محققی افزود: آب، اگر مهار نشود میتواند ویرانگر باشد؛ اما با مدیریت صحیح، به فرصتی برای زندگی تبدیل میشود.
او تصریح کرد: اجرای بندهای آبخیزداری در بالادست مسیلها نقش مهمی در ذخیرهسازی آب، کاهش سرعت روانآبها و جلوگیری از فرسایش خاک دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رزن گفت: در شهرستان رزن تاکنون ۴۵۰ بند رسوبگیر در بالادست حوزههای آبخیز اجرا شده است.