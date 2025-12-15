پخش زنده
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی از تکمیل عملیات حفاری و راهاندازی یک حلقه چاه جدید این فاز و افزایش ۱.۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت برداشت روزانه گاز پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علیاصغر صادقی» گفت: سومین حلقه چاه فاز ۱۳ پارس جنوبی در آذر امسال تکمیل، بهرهبرداری و در آستانه فصل زمستان وارد مدار شد.
وی با اشاره به روند تکمیل فعالیتهای باقیمانده فراساحلی در طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی افزود: در ۱۰ ماه گذشته، چهار حلقه چاه جدید در این فاز حفاری شده و با انجام عملیات اسیدکاری بر روی سه حلقه چاه دیگر، ظرفیت تولید گاز غنی در فاز ۱۳ پارس جنوبی در مجموع ۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی بیان کرد: مجموع اقدامهای انجام شده، نقش مؤثری در بهبود تراز گازی کشور در فصول سرد سال و افزایش پایداری تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی ایفا کرده است و این روند با تلاش همکاران و متخصصان با تمام توان ادامه دارد.
براساس این گزارش، پیش از این نیز تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بهرهبرداری موفق دو حلقه چاه جدید در فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی خبر داده و اعلام کرده بود که با راهاندازی این چاهها، ظرفیت برداشت گاز این فاز روزانه سه میلیون متر مکعب افزایش یافته است.