تخلفات ۹ شرکت حمل‌ونقل کالا با محوریت عدم پرداخت کرایه رانندگان و رعایت‌نکردن مقررات مدیر فنی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در دویست‌وچهارمین جلسه کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل در بخش کالا، تخلفات ۹ شرکت حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه با حضور کلیه اعضای کمیسیون و نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا برگزار شد.

بر اساس این گزارش، عمده تخلفات صورت‌گرفته شامل عدم پرداخت کرایه به رانندگان و عدم رعایت مقررات مربوط به مدیر فنی بوده است.