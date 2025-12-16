پخش زنده
امروز: -
تخلفات ۹ شرکت حملونقل کالا با محوریت عدم پرداخت کرایه رانندگان و رعایتنکردن مقررات مدیر فنی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در دویستوچهارمین جلسه کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکتهای حملونقل در بخش کالا، تخلفات ۹ شرکت حملونقل مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با حضور کلیه اعضای کمیسیون و نمایندگان شرکتهای حملونقل کالا برگزار شد.
بر اساس این گزارش، عمده تخلفات صورتگرفته شامل عدم پرداخت کرایه به رانندگان و عدم رعایت مقررات مربوط به مدیر فنی بوده است.
کمیسیون ماده ۱۲ مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل جاده ای است و آرای صادره در مرحله تجدیدنظر پس از بررسی، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.