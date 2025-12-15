پخش زنده
بارش سامانه پرقدرت بارشی در مناطق مختلف فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف فارس از شمال تا غرب و مرکز استان آغاز شده است. در کلان شهر شیراز هم باران رحمت الهی آغاز شده است.
در شهرستان سپیدان و در ارتفاعات شهرستان اقلید بارش برف گزارش شده است.
این سامانه بارشی قرار است تا جمعه بیست و هشتم آذر در مناطق مختلف فارس فعالیت کند.
همه دستگاههای فارس با توجه به پیش بینی بارشها در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
غلامرضا غلامی، مدیر کل مدیریت بحران استان فار از آمادگی استان برای رویارویی با سامانه بارشی جدید و هشدار سطح قرمز هواشناسی خبر داد و گفت: از شهروندان میخواهیم با توجه به شرایط پیش رو، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت امکان، سفرهای خود را به زمان دیگری موکول کنند.
وی با اشاره به تشدید فعالیتهای سامانه بارشی در ساعتهای آینده، تأکید کرد: تمام دستگاههای اجرایی و امدادی استان در حالت آمادهباش قرار دارند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی اندیشیده شده است.