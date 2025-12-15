پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان کرمان درپی هشدارهای بارندگیهای شدید، از رانندگان خواست پیش از سفر، اوضاع جوی وراهها را بررسی و توصیههای ایمنی رارعایت کنند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرهنگ امیر معین الدینی با اشاره به هشدارهای مدیریت بحران گفت: پلیس راه شمال استان با همکاری اداره کل راهداری، همه پیشبینیها و تمهیدات لازم را بر اساس سوابق، تجربیات گذشته و نقاط حادثهخیز انجام داده است.
رئیس پلیس راه استان کرمان، افزود: نقاطی که سابقه انسداد مسیر، سیلاب، آبگرفتگی، ریزش نزولات جوی یا شرایط خاص از جمله برقگیر بودن داشتهاند، بهطور ویژه در برنامههای کنترلی پلیس راه و راهداری قرار گرفتهاند.
وی با اعلام آغاز طرح زمستانی و استقرار تجهیزات از فردا افزود: همه تجهیزات، نیروها و امکانات پلیس راه درمحورهای استان آمادهباش هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم بهسرعت انجام شود.
معینالدینی با تأکید بر نقش مهم رانندگان در کاهش حوادث جادهای گفت: همراه داشتن لباس گرم کافی، مواد غذایی خشک یا فاسدنشدنی برای سفرهای چندساعته، بهویژه در محورهای برونشهری استان کرمان، ضروری است.
رئیس پلیس راه استان کرمان با اشاره به احتمال بارش برف در برخی مناطق افزود: همراه داشتن زنجیرچرخ بهویژه در گردنهها و محورهای اصلی و برفگیر استان از جمله مسیرهای سیرجان، بافت و راور ضروری است.
وی با هشدار درباره رانندگی در شرایط بارندگی و لغزندگی جادهها تأکید کرد: رانندگی در سطح خیس و لغزنده بههیچوجه شبیه به رانندگی در سطح خشک نیست و رانندگان نباید رفتارهای پرخطر مانند تغییر مسیر ناگهانی، ترمزهای شدید و رانندگی با سرعت بالا را حتی در محدوده سرعت مجاز تکرار کنند، زیرا این موارد میتواند منجر به حوادث جدی برای خود راننده و سایر کاربران جاده شود.