نشست راهبردی و اجرایی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴ با محوریت تبیین اهداف و برنامه‌های اجرایی این رویداد، با حضور وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، معاونان، مدیران ارشد و مسئولان واحد‌ها در محل این پژوهشگاه برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست نشست راهبردی و اجرایی جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۴، یزدانیان با تأکید جدی بر نقش حیاتی ارزیابی عملکرد در جایگاه ملی، بودجه، اعتبارات و معیشت کارکنان، ارزیابی عملکرد را مهم‌ترین اولویت مدیریتی پژوهشگاه در مقطع کنونی دانست و اظهار کرد: ارزیابی عملکرد، تنها شاخص رسمی سنجش میزان موفقیت واقعی یک دستگاه در سطح ملی است و بدون کسب امتیاز مناسب در این فرآیند، حتی بزرگ‌ترین دستاورد‌های فنی و علمی نیز دیده و شنیده نخواهد شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به سوابق مدیریتی خود در حوزه ارزیابی عملکرد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان می‌دهد که پرداخت بهره‌وری، تخصیص اعتبارات، دفاع از فوق‌العاده‌ها، و حتی جایگاه کل وزارتخانه در سطح دولت، مستقیماً به نتایج ارزیابی عملکرد وابسته است و ضعف در این حوزه می‌تواند اثر منفی بر کل مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بگذارد.

یزدانیان با بیان اینکه بخشی از ضعف‌ها ناشی از عدم مستندسازی صحیح و بارگذاری نادرست عملکرد‌ها بوده است، تأکید کرد: عملکرد خوب زمانی ارزشمند است که در قالب‌ها و فرمت‌های مورد قبول سازمان امور اداری و استخدامی ثبت و ارائه شود؛ در غیر این صورت، زحمات همکاران در حوزه‌های مالی، اداری، فنی، حراست، فرهنگی و پشتیبانی عملاً دیده نخواهد شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اعلام اینکه ارزیابی عملکرد از این پس یک سرفصل مستقل و الزامی در تمامی معاونت‌ها، پژوهشکده‌ها و واحد‌ها خواهد بود، افزود: از تمامی معاونان و مدیران انتظار می‌رود با اختصاص نیرو، زمان و فرآیند مشخص، این موضوع را هم‌تراز با پروژه‌های کلان فنی و پژوهشی پیگیری کنند و گزارش پیشرفت آن به‌صورت مستمر در جلسات هیأت‌رئیسه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به استفاده از مشاور تخصصی برای کمک به فرآیند مستندسازی و بارگذاری اطلاعات گفت: با فراهم شدن حمایت مدیریتی و حضور مشاور، هیچ‌گونه کم‌کاری در این حوزه قابل توجیه نخواهد بود و مدیرانی که نسبت به این موضوع بی‌توجه باشند، قطعاً پاسخگو خواهند بود.

یزدانیان در پایان با تأکید بر اینکه هدف پژوهشگاه، دستیابی به رتبه اول ارزیابی عملکرد است، خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد، مهم‌تر از هر پروژه فنی و اجرایی است، چراکه موفقیت یا شکست همه فعالیت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آینده پژوهشگاه در گرو توجه جدی، هماهنگ و مسئولانه همه مدیران و کارکنان به این فرآیند است.

این نشست به‌عنوان نقطه آغاز فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۴، با ارائه برنامه‌ها و تبیین الزامات اجرایی ادامه یافت.