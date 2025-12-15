به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جانشین فرمانده سپاه صومعه‌سرا با بیان اینکه ۱۲۰ دانش آموز صومعه‌سرا و بخش تولمات در قالب کاروان راهیان نور امروز با ۳ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می‌شوند گفت:تا این دانش آموزان از نزدیک با وقایع دفاع مقدس و مفاهیم ایثار وفداکاری و شجاعت را درک کنند و با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.

سرهنگ حسن بیگی افزود: این دانش آموزان به مدت ۶ روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور شلمچه، اروند کنار، هویزه، طلائیه، خرمشهر ویادمان شهدا بازدید می‌کنند.