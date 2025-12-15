به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما رونمایی‌ها وبرگزاری نشست‌های نقد و بررسی و شب شعر‌ها از جمله این برنامه‌ها بود.

یکی از این رویدادها، برگزاری پنجمین جلسه کارگاه داستان نویسی با عنوان «خاتم» بود که به واکاوی داستان «ح مثل رحمت» اثر فاضله سربندی فراهانی اختصاص داشت.

این کارگاه برلزوم طراحی پیرنگ منسجم با روابط مستحکم و پرهیز از کلیشه در بازنمایی شخصیت‌های این اثر تاکید داشت.

این کارگاه با همکاری دفتر نشر فرهنگ اسلامی با تدریس علی ارسنجانی در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

رویداد دیگر، به انتشار فراخوان جشنواره ملی ادبی باران بود که به نقش هنر و ادبیات در مبارزه با اعتیاد می‌پرداخت.

این جشنواره در قالب داستان کوتاه و روایت، با موضوعاتی، چون پیشگیری از مصرف مواد مخدر و الکل، اعتیاد درمیان کودکان و نوجوانان، سبک زندگی، معنویت و قدردانی مدافعان جان برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره ۳۰ آذرماه است.

رونمایی از کتاب «نوجوان ایرانی» که مجموعه‌ای برخاسته از سه هزار پژوهش حوزه نوجوان است و انتشار خبری درباره کتاب «هارداسان» که ۲۲۲ روایت از سلوک شهید رئیسی و یارانش را به تصویر می‌کشد از جمله این رویداد‌ها بود.

در هفته گذشته، بحث گرانی کاغذ چاپ کتاب و مطبوعات همچنان خبر اول رسانه‌ها بود.

درگذشت کامران فانی، کتابدار پیشکسوت و پیگیری وضعیت سلامتی هوشنگ مرادی کرمانی و رضا امیرخانی نیز در این هفته از جمله اخبار ثابت رسانه‌های حوزه کتاب بود.