به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۹ گونی انواع پوشاک خارجی از انوع پوشاک تاناکورایی به ارزش هشت میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، شعبه همچنین بابت خودروی حامل کالای قاچاق مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به جریمه صادره اضافه در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان در مسیر مهاباد به ارومیه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.