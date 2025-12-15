رئیس ستاد دهه بصیرت استان قم با اشاره به ظرفیت بالای مبلغان، هنر و رسانه گفت: این دهه فرصت مناسبی برای مقابله با جنگ شناختی و تبلیغاتی دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام محمد حسن ذاکری رئوف در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری دهه بصیرت و مقاومت گفت: با توجه به سه حادثه مهم یعنی نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت باولایت، ۱۳ دی سالروز شهادت سردار سلیمانی و همچنین قیام ۱۹ دی مردم قم و تقارن این ایام با هفته مقاومت، این ایام به عنوان دهه بصیرت و مقاومت نام گذاری شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان در خصوص آرایش تبلیغی مناسب در برابر دشمن افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه آرایش دشمن تغییر کرده است و بنا به امر رهبری با اتخاذ آرایش جنگی مناسب می‌بایست حضور فعالانه در امر تبیین و بیان نقاط ضعف دشمن را در دستور کار قرار دهیم که این دهه فرصت مناسبی برای این مهم است.

حجت الاسلام ذاکری رئوف با اشاره به نقش مردم در خاموش کردن فتنه دشمنان گفت: نهم دی مصداق بارز بصیرت امت و حمایت مردم از نظام، ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری است و جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز مصداق دیگری از دشمن شناسی و خاموش کردن فتنه دشمنان توسط مردم بصیر ما است.