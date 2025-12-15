پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی تالش گفت: ۲ تن و ۴۸۰ کیلوگرم آرد احتکاری در بازرسی از یک خانه در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار آرد در سطح شهرستان تالش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعات همهجانبه انبار یک باب منزل را شناسایی و با هماهنگی قضایی به این مکاناعزام شدند افزود: در بازرسی از این مکان، ۲ تن و ۴۸۰ کیلوگرم آرد احتکاری کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه کارشناسان ارزش آردهای کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کردند و متهم ۴۶ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد تاکید کرد: پلیس همواره با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد قاطع و مقتدرانه دارد.