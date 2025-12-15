به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این آیین با اشاره به اجرای طرح توسعه فضا‌های ورزشی مدارس گفت: زمین چمن مدرسه «مالک اشتر» پانزدهمین زمین چمن مصنوعی است که از ابتدای سال در استان همدان افتتاح شده است.

شیدایی همچنین با اشاره به بهسازی فضا‌های ورزشی مدارس افزود: در همین راستا ۱۴ هزار مترمربع کف‌پوش فضا‌های ورزشی مدارس از محل اعتبارات ارزش افزوده تعویض شده و ۱۵ کلاس تربیت بدنی هم در مدارس استان همدان به بهره‌برداری رسیده است.