زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال مدرسه «مالک اشتر» در روستای گنبد با اعتباری افزون بر ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این آیین با اشاره به اجرای طرح توسعه فضاهای ورزشی مدارس گفت: زمین چمن مدرسه «مالک اشتر» پانزدهمین زمین چمن مصنوعی است که از ابتدای سال در استان همدان افتتاح شده است.
شیدایی همچنین با اشاره به بهسازی فضاهای ورزشی مدارس افزود: در همین راستا ۱۴ هزار مترمربع کفپوش فضاهای ورزشی مدارس از محل اعتبارات ارزش افزوده تعویض شده و ۱۵ کلاس تربیت بدنی هم در مدارس استان همدان به بهرهبرداری رسیده است.