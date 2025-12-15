به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید حمیدرضا کاظمی امروز در نشست هیات نظارت بر انتخابات بیان کرد:از روزی که استارت ورود به انتخابات بر اساس جدول زمانبندی زده شد، مسئولان ستاد انتخابات استان و هیات های نظارت هماهنگی و همکاری لازم برای اجرای این رویداد مهم را دارند.

وی ادامه داد: حوزه نظارت و اجرا دست در دست هم برای انتخاباتی سالم و باشکوه تلاش می کنند که این موضوع نیز پیام وحدت برای همه اقشار جامعه است.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان گفت: هیأت نظارت بر انتخابات استان در بین یک میلیون و هشتصد هزار نفر جمعیت استان مورد اعتماد مردم و نظام برای نظارت بر انتخابات است و باید مراقب باشید که برای دنیای کسی آخرت خود را نسوزانید.

کاظمی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واگذاری اداره امور کشور از طریق انتخابات خبرگان رهبری تا شوراهای شهر و روستا به مردم سپرده شده و

نظارت بر سه انتخابات برعهده شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شهر و روستا بر عهده وزارت کشور است.

وی با بیان اینکه اصل انتخابات واگذاری اداره امورات کشور به مردم است، ادامه داد: شما به عنوان ناظرین کشور بر انتخابات، طبق قانون اساسی تمامی اختیارات این حوزه را به عهده دارید و در این شرایط نیاز به حضور حداکثری مردم بر انتخابات داریم.

کاظمی یادآور شد: باید با عملکرد هیات های نظارت و اجرایی، پیام اعتماد را به مردم برسانیم زیرا چشم مردم به عملکرد شماست و در پیشگاه خداوند برای رسیدگی به کلیه امورات این حوزه از جمله بررسی پرونده ها، شکایات و ..مسئول هستیم.

وی ادامه داد: در این دوره کلیه فرایندهای انتخابات الکترونیک است و در این زمینه نیز باید با اشراف بیشتری کار کنید.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان ضمن تاکید برهمکاری فرمانداران با اعضای هیأت نظارت گفت: باید با همدلی و هماهنگی همه جانبه این وظیفه خطیر نیز به درستی انجام شود.

کاظمی بابیان اینکه مردم در هر مرحله ای از انتخابات نقص یا ایرادی بینند به ما مراجعه کنند،افزود: ما مسئول صیانت از رأی مردم استان هستیم و تلاش می کنیم نظارت عالیه بر انتخابات در شأن مردم استان با همکاری استاندار، معاون سیاسی و ...صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: روز پایان انتخابات برای همه ما باید مانند روز عید باشد و عملکرد ما مورد رضایت مردم قرار بگیرد.

وی گفت: از تلاش های صورت گرفته توسط مجموعه استاندار و معاونین استانداری لرستان آقایان پورعلی و کشکولی و رهنمودهای ویژه نماینده ولی فقیه در استان قدردانی می کنیم.

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش های شبانه روزی استاندار لرستان در زمینه هماهنگی های انتخابات و برنامه توسعه استان گفت: با تلاش های مهندس شاهرخی فضای کار و تلاش در استان ایجاد شده و از روزی که استارت ورود به انتخابات بر اساس جدول زمانبندی زده شد، مسولان ستاد انتخابات استان پیگیری های ویژه ای در این زمینه داشته اند.