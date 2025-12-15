پخش زنده
امروز: -
وضعیت بهداشتی پرندگان در تالاب نوروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه پایش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب با تأکید بر ضرورت پایش مستمر جمعیت پرندگان مهاجر، از اجرای گشت و کنترل میدانی در منطقه حفاظتشده تالاب نوروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه با هدف پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان خبر داد.
موسی جسورگفت: یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان، با حضور در زیستگاههای محل تجمع پرندگان مهاجر، وضعیت بهداشتی، رفتاری و جمعیتی این گونهها را بهصورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
وی تصریح کرد: در جریان این پایش، وضعیت ظاهری پرندگان از جمله رفتار، میزان تحرک، علائم احتمالی بیماری، موارد مرگو میر و هرگونه تغییر غیرعادی در جمعیت بررسی شد و نقاط حساس شامل تالاب نوروزلو، قرهقشلاق بناب، آبگیرها و مناطق دارای تراکم بالای پرندگان آبزی و کنارآبزی تحت پایش قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب اظهارداشت: مشاهدات میدانی ثبت و بهمنظور تحلیل و بررسیهای تکمیلی به واحدهای تخصصی دامپزشکی ارسال شد و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط برای آمادگی در صورت مشاهده موارد مشکوک انجام گرفت.
جسور خاطرنشان کرد: خوشبختانه دراین مرحله از گشت و پایش، هیچگونه مورد غیرعادی یا نشانه مشکوک به آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در منطقه مشاهده نشد.