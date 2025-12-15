کاهش واردات کود آلی به کشور
رئیس سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اهمیت کود کمپوست در کشاورزی گفت: به ۳۰۰ هزار تن واردات در کود آلی رسیدیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ نصرتی رئیس سازمان همیاری و شهرداری کشور در بازدید از کارخانه کمپوست بهشهر با بیان اینکه این طرح پروژه فاخری است از لحاظ به روز بودن و بهره مندی از آخرین فناوری روز در تبدیل کود کمپوست گفت: این طرح با خط تفکیک ۲۵۰ تنی در حال فعالیت است.
وی افزود: شورای اقتصاد ماه گذشته با عدد ارزی خرید کود کمپوست را به تصویب رساند و این طرح که تولید کننده کود کمپوست خواهد بود ۷۰ تن را پوشش میدهد.
رئیس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور بیان کرد: کود کمپوست غنی شده برای حوزه کشاورزی ارزشمند است و در ۵ سال گذشته و از یک میلیون تن کاهشی تا سال ۱۴۰۴ به ۳۰۰ هزار تن واردات در کود آلی رسیدیم.
نصرتی تصریح کرد: شهرداریهایی که دارای کارخانه و شرکت تولید کود کمپوست غنی شده هستند مستقیما کود آلی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی قرار دهند.