رئیس سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اهمیت کود کمپوست در کشاورزی گفت: به ۳۰۰ هزار تن واردات در کود آلی رسیدیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نصرتی رئیس سازمان همیاری و شهرداری کشور در بازدید از کارخانه کمپوست بهشهر با بیان اینکه این طرح پروژه فاخری است از لحاظ به روز بودن و بهره مندی از آخرین فناوری روز در تبدیل کود کمپوست گفت: این طرح با خط تفکیک ۲۵۰ تنی در حال فعالیت است.

وی افزود: شورای اقتصاد ماه گذشته با عدد ارزی خرید کود کمپوست را به تصویب رساند و این طرح که تولید کننده کود کمپوست خواهد بود ۷۰ تن را پوشش می‌دهد.

رئیس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور بیان کرد: کود کمپوست غنی شده برای حوزه کشاورزی ارزشمند است و در ۵ سال گذشته و از یک میلیون تن کاهشی تا سال ۱۴۰۴ به ۳۰۰ هزار تن واردات در کود آلی رسیدیم.

نصرتی تصریح کرد: شهرداری‌هایی که دارای کارخانه و شرکت تولید کود کمپوست غنی شده هستند مستقیما کود آلی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی قرار دهند.