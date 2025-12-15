پخش زنده
با هدف افزایش دقت ثبت حرکات نیرومند زمین و تقویت زیرساختهای پایش زلزله، هفت ایستگاه شتابنگاری جدید در مناطق کوهستانی البرز و استان مازندران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رئیس شبکه شتابنگاری کشور از تکمیل نصب و راهاندازی هفت ایستگاه شتابنگاری زلزله در ارتفاعات البرز میانی و شمالی خبر داد.
به گفته محمد پورمحمد شاهوار، این ایستگاهها طی ۱۶ روز گذشته در نقاط زلزلهخیز استان مازندران مستقر شدهاند.
مناطق جواهرده، ناندل، سنگچال، فریم، آلاشت، اوروست و میانکوه دوهزار تنکابن از جمله محلهای نصب این تجهیزات هستند.
این ایستگاهها برای ثبت دقیقتر شتاب زمین در نواحی کوهستانی طراحی و اجرا شدهاند.
بهرهبرداری از این طرح، نقش مهمی در مطالعات خطرپذیری زلزله و مدیریت ریسک در استان مازندران ایفا خواهد کرد.