دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه هشدار جدیدی به ما داد و آن این بود که باید به پژوهش نوع دیگری بنگریم و در این راستا اصلاح ساختاری و حکمرانی داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حضور حجتالاسلام خسروپناه، امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، فرماندهان، اساتید و دانشجویان دوره ۸۶ دافوس، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری صبح امروز دوشنبه در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با ارائه گزارشی از فعالیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه پژوهش گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی اسنادی به تصویب رسیده است که مستقیما با امر علم و فناوری و پژوهش ارتباط دارد که یکی از مهمترین اسناد نقشه جامع علمی کشور است که چهارده سال پیش مصوب شد و مجدد بازنگری و به روزرسانی شد.
وی افزود: این نقشه پس از به روزرسانی در صحن شورای انقلاب فرهنگی مصوب خواهد شد که در همه حوزههای علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، اجتماعی، هنر، معماری، علوم پزشکی و سلامت را دربرمی گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اسناد مصداقی و کاربردی که در شورا تصویب شده اظهار کرد: این اسناد، اسناد بسیار مهمی است که شامل سند هوافضا، هوش مصنوعی، کوانتوم، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی، طب سنتی و سند غذایی که همه اینها در حوزههای علم و فناوری است و در کنار این اسناد ساختارهایی را تصویب کردیم تا این اسناد را اجرایی کنند.
حجتالاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: این حوادث اخیر مخصوصا این دفاع مقدس ۱۲ روزه هشدار جدیدی به ما داد و آن این بود که ما باید به پژوهش به نوع دیگری بنگریم و در این راستا هم باید اصلاح ساختاری و هم اصلاح حکمرانی داشته باشیم.
وی ادامه داد: انصافا ما در حوزه پژوهش خیلی رشد کردیم زمانی که به بیست سال پیش نگاه میکنیم مشاهده میکنیم که ایران هیچ جایگاهی در رتبههای علمی نداشت ولی اکنون دارای رتبه بالایی در این زمینه هستیم. ما در تولید علم و تولید مقاله در آی اس آی و آی اس سی رتبههای بالایی داریم.
حجتالاسلام خسروپناه با بیان اینکه امروزه دیگر نمیتوان دانشگاه را دانش محور اداره کرد و اگر میخواهیم مسئلههای امروز را حل کنیم، حتی از راه پژوهش محور و فناور محور هم موفق نخواهیم بود تصریح کرد: من معتقدم امروزه باید صنعت محور نگاه کنیم و این از مسائل مهمی بود که ما در این جنگ به آن دست یافتیم و به خوبی عیب ها، ضعفها و نقصهای ما در این زمینه آشکار شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمه هر فعالیتی را در پژوهش دانست و گفت: اگر کسی آمد خواست در یک صنعت مسئلهای و نیازی از کشور را حل کند حتما باید پژوهشهای لازم را در آن زمینه انجام دهد. اما علت پژوهش و فناوری چیست؟ تمام مسائل مورد نیاز کشور با پژوهش و فناوری که دو مایه اصلی تحقیقات و پیشرفت هستند حل میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: ما در امر پژوهش و فناوری باید نگاه کنیم، ببینیم الان با صورت انضمامی با چه مسئلههایی مواجه هستیم و براساس آن آموزش و پژوهش و مهارت در دانشگاه شکل پیدا کند. خدا را شاکریم دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در هیچ بازه زمانی راکد نبوده و همیشه در حال تغییر و تحول و تکامل است و امیر ولی وند امکانات ویژهای را در این دانشگاه فراهم کرده که مورد استفاده عموم مردم است البته ارتش همیشه با مردم و همراه مردم است و برای مردم و از مردم است و این در مدیریت ایشان تجلی پیدا کرده است.
حجتالاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: امیر ولیوند توانسته است دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش را با مدیریت حکیمانه و مردمی از نسل اول که آموزش محور بوده و نسل دوم که پژوهش محور و نسل سوم که مهارت محور است به دانشگاه نسل چهارم که مسئولیت محور است نزدیک کند و اینکه افرادی تربیت شوند و آموزش ببینند که بتوانند مسئولیتها و مسئلههای عینی جامعه رو حل کنند و به الگویی برای سایر دانشگاهها تبدیل شود بسیار بسیار با اهمیت است.
در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ قدردانی شد.