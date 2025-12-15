رئیس دامپزشکی شهرستان بافق: هرگونه خرید و فروش پرندگان زنده در مناطق مسکونی و حاشیه شهر، با برخورد قانونی مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرزانه سالاری با تاکید بر خودداری از خرید طیور زنده از فروشندگان دوره گرد گفت: در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش پرندگان توسط افراد دوره‌گرد در مناطق مسکونی و حاشیه شهر، با هدف حفظ بهداشت عمومی و بر اساس قانون، با متخلفان برخورد می‌شود.

وی افزود: فروشندگان دوره گرد طیور، بدون توجه به شرایط فصلی و منطقه‌ای و بدون مجوز‌های لازم بهداشتی اقدام به حمل و نقل طیور به شهر‌ها و روستا‌ها می‌کنند که این موضوع می‌تواند علاوه بر تهدید علیه بهداشت عمومی، منجر به انتشار آلودگی از منطقه‌ای به منطقه دیگر شود و خسارات جبران ناپذیری را به طیور شهرستان وارد کند.

سالاری با اشاره به خطرات ناشی از خرید و فروش پرندگان دوره گرد تصریح کرد: طیور عرضه شده بصورت دوره گرد می‌توانند ناقل عوامل بیماری‌زا باشند و موجب انتقال بیماری به سایر پرندگان شهرستان شوند.

رئیس دامپزشکی بافق از شهروندان خواست از خرید پرنده از فروشندگان دوره‌گرد به طور جدی خودداری کنند و در صورت مشاهده مراتب را از طریق تماس با سامانه فوریت‌های دامپزشکی ۱۵۱۲ اطلاع دهند.