به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حمایت بنیاد ملی علم ایران، طرحی پژوهشی را با محوریت ساخت نانوذرات پلیمری هوشمند برای رهایش هدفمند داروهای ضدسرطان به پایان رسانده است؛ طرحی که می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای اثربخشی شیمی‌درمانی و کاهش عوارض آن در درمان سرطان پستان متاستازی باشد.

بیماری سرطان و انواع مختلف آن از دیرباز تاکنون از دغدغه‌های محققان بوده است و به سبب اهمیت بالای این موضوع، بنیاد ملی علم ایران هم از طرح‌های تحقیقاتی در این زمینه حمایت می‌کند.

«ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات الیگوساکارید کاراگینان اصلاح شده با پالمیتویل به‌منظور رهایش داروی ضدسرطان» عنوان طرح پژوهشی اکبر کارخانه عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر است که آن را با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

کارخانه با مدرک دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر درباره این طرح گفت: بیماری سرطان به‌شدت سلامت و کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. موضوع درمان بیماری سرطان از مهمترین مسائل در ارتقای سطح سلامت جامعه است. امروزه از سرطان به‌عنوان یک معضل بهداشتی جهانی یاد می‌شود، به‌گونه‌ای که این بیماری با پشت‌سر گذاشتن بیماری‌های قلبی، عامل اول مرگ‌ومیر در دنیا شناخته می‌شود. در میان انواع سرطان، سرطان پستان متاستازی یکی از رایج‌ترین انواع سرطان است که سبب مرگ‌ومیر در بیماران می‌شود.

وی افزود: رایج‌ترین راهکار درمانی سرطان پستان متاستازی که امروزه در بالین مورد استفاده قرارمی‌گیرد، شیمی‌درمانی است. این شیوه درمانی با محدودیت‌های فراوانی، از جمله انحلال‌پذیری پایین داروهای ضدسرطانی، اثرات جانبی فراوان، هدفمندی کم، رهایش غیربهینه و ... مواجه است. استفاده از نانوذرات حساس به محیط با قابلیت رهایش درون سلولی داروی ضدسرطان، به‌عنوان یکی از راهکارهای مناسب به‌منظور غلبه بر مشکلات موجود در شیمی‌درمانی است.

این پژوهشگر در ادامه بیان کرد: در دهه‌های اخیر، پیشرفت‌های متعددی در نانوفناوری پلیمرها رخ داده که نقش مهمی در ظهور و توسعه رهایش هدفمند دارو داشته است. پلیمرها در بسیاری از موارد، به‌دلیل ویژگی‌هایی همچون زیست‌سازگاری، تنوع زیاد در ساختار و خواص شیمیایی و سهولت در عامل‌دار کردن به‌عنوان زیست‌مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین جهت، استفاده از نانوذرات پلیمری به‌عنوان یک گزینه در شیمی‌درمانی سرطان‌ها مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: از بین نانوذرات حامل دارو، طراحی و توسعه می‌سل‌های پلیمری به‌عنوان راه‌حلی نویدبخش در برطرف‌کردن تعدادی از چالش‌های موجود، توجه پژوهشگران را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است.

کارخانه در پایان خاطر نشان کرد: هدف ما در این پژوهش، بررسی اثرگذاری می‌سل‌های پلیمری بارگذاری‌شده با داروی ضدسرطانی آب‌گریز بر روی سرطان پستان در محیط برون و درون‌تن است و نتایج آن می‌تواند در درمان سرطان پستان و بهبود عملکرد شیمی‌درمانی مورد استفاده قرار گیرد.